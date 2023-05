Federico Fashion Style sta vivendo una fase della sua carriera a lui particolarmente congeniale. Non si può purtroppo dire lo stesso sul piano personale. Il volto de “Il salone delle meraviglie” ha reso noto, attraverso delle Instagram stories, di essere stato ricoverato dopo aver avuto un crollo. Ad ogni modo, ha tenuto a precisare, non ha avuto nulla di grave: “Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto”, ha spiegato l’hairstylist.

Federico fashion Style ricoverato in ospedale: “Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite”

Da quando la relazione con Letizia Porcu, la madre della figlia Sophie Maelle, si è interrotta, le cose non sono state più le stesse. Parrebbe che la ex lo ostacoli nel vedere la piccola. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” di qualche mese fa aveva dichiarato: “Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia“.

“Vi racconterò tutto a tempo debito”

L’hairstylist ha affidato alla storia di Instagram parole molto difficili che descrivono in modo nitido il periodo difficile che sta vivendo:

“Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite. Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccettabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutti e rimarrete scioccati”.