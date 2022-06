Fedez sfoggia le Birkenstock e i fan vanno in tilt: prezzo da capogiro per le nuove calzature nate in collaborazione con Dior.

Da rapper a influencer è un attimo: Fedez sfoggia le Birkenstock sui social e i fan vanno in tilt. Il marito di Chiara Ferragni, forse influenzato dallo stile della consorte, ha deciso di ampliare la sua collezione di ciabatte: il prezzo, però, è da capogiro.

Fedez: le Birkenstock griffate piacciono ai fan

“Momento influencer di ciabattine“, ha annunciato Fedez su Instagram per presentare le due nuove Birkenstock che sono entrate a far parte della sua collezione di calzature. Il rapper ha deciso di acquistare, o forse di sponsorizzare, due paia di ciabatte nate dalla collaborazione tra Birkenstock e Dior. I modelli, neanche a dirlo, sono stati largamente approvati dai seguaci.

Birkenstock e Dior: la collaborazione conquista Fedez

I due modelli di Birkenstock nate in collaborazione con Dior sono in pelle di vitello nabuk nera.

Decorate con delle fibbie in metallo, presentano la classica soletta anatomica in sughero. Una ciabatta è il tradizionale modello a doppia fascia dell’azienda di calzature, mentre l’altro è un sabot con la punta coperta. Anche se i fan hanno promosso a pieni voti le nuove “ciabattine” di Fedez, in pochi potranno permettersi l’acquisto.

Quanto costano le Birkenstock di Fedez?

Le Birkestock di Fedez sono destinate a diventare il must have di lusso dell’estate? Lo scopriremo presto.

Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand sono in vendita a 960 euro al paio. Una cifra da niente, non trovate? Per la serie: chiamiamole “ciabattine“.