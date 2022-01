Flavio Briatore pubblica un post su Instagram: è polemica aperta sul contenuto

Flavio Briatore, nella giornata del 6 gennaio 2022, ha pubblicato su Instagram un post: ecco cosa contiene e perchè sta scatenando polemiche.

Flavio Briatore lancia una provocazione su Instagram e scatena le polemiche, il post che ha come protagonista l’uscita infelice dell’imprenditore riguarda l’attuale situazione pandemica e un riferimento al passato. Scopriamone di più.

Flavio Briatore e il suo post Instagram: “Non è che ci stanno prendendo per il c***?”

Nell’era di Covid-19, ci sono Vip che usano i Social per lanciare messaggi positivi e altri che li usano per lanciare provocazioni e insinuare che esistano complotti oppure che alcune verità vengano omesse, nel secondo gruppo oggi rientra Flavio Briatore, che nel pomeriggio del 6 gennaio 2022, ha ben pensato di condividere la foto di un vecchio articolo che risale al 2018 e tratta dei numerosi casi di influenza, che sono stati registrati all’epoca.

A commento della foto dell’articolo di giornale, Briatore scrive:

“Era il 2018, non è che ci stanno prendendo per il c***?“.

La giornalista Selvaggia Lucarelli non ha perso tempo a commentare l’uscita social di Flavio Briatore e ha fatto sulle sue Instagram Stories un repost dell’articolo indicato dall’imprenditore sul suo profilo, scrivendo a corredo dello stesso:

“L’articolo va letto tutto. Ci furono 200 morti IN UNA STAGIONE, con Omicron sono AL GIORNO. E raddoppieranno. E come specificato alla fine, morivano soprattutto i non vaccinati“.

Numerosi sono i commenti che sono apparsi sotto al post Instagram pubblicato da Briatore, il mondo social si è letteralmente scatenato e al contempo diviso, come è giusto che sia.

Ci sono numerose persone che vanno dietro alla teoria del “complotto” ordita da Briatore e scrivono commenti come questo:

“Grande Flavio, apprezzo la tua lucidità e concretezza. Sei un Vero imprenditore e il nostro Paese andrebbe meglio se fosse guidato da uomini illuminati come te”.

Altre persone si dissociano e cercano di far ragionare l’imprenditore, come in questo caso:

“Certo che paragonare 198 morti in un’intera stagione con 1000 al giorno nel 2020 e 150 al giorno nel 2022, sei più bravo come imprenditore”.

Ma il podio va al signore che ha commentato il post così:

“Beh si, a voi complottisti vi prendiamo sicuramente per il c*** un po’ tutti”.