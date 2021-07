Flavio Insinna innamorato di Adriana Riccio: “Illumina la mia vita”

Flavio Insinna ha confessato i suoi sentimenti per la sua compagna, Adriana Riccio, conosciuta nello studio di Affari tuoi.

Flavio Insinna è legato dal 2018 all’ex vincitrice di Affari Tuoi Adriana Riccio, e lo stesso conduttore ha svelato i segreti del loro amore.

Flavio Insinna: l’amore per Adriana Riccio

Dal 2018 Flavio Insinna è legato ad Adriana Riccio ma i due sono usciti allo scoperto solo qualche tempo dopo.

Il conduttore ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua relazione con l’istruttrice di taekwondo, conosciuta sul set di Affari tuoi (programma di cui Adriana Riccio è stata vincitrice proprio mentre Insinna ne era il conduttore). Oggi i due vivono insieme e lo stesso Insinna ha confessato di essere più innamorato che mai di Adriana Riccio: “Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire.

Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta”, ha dichiarato.

I due hanno ben 13 anni di differenza, ma per entrambi la questione non sembra aver mai rappresentato un problema.

Flavio Insinna: la vita privata

Flavio Insinna ha confessato di non aver mai voluto figli per via del suo lavoro, che lo ha tenuto spesso lontano da casa. “Perché non ho figli? Me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una “monca”.

Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono. Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli”, ha svelato il celebre conduttore televisivo, che oggi sarebbe ugualmente appagato dalla sua relazione con Adriana Riccio e che non ha mai sentito il desiderio di rivedere la sua posizione.

Flavio Insinna: chi è Adriana Riccio

Adriana Riccio è nota per essere la compagna del conduttore Flavio Insinna. Amante dello sport, è un’istruttrice di Taekwondo e nel 2017 ha conquistato la vittoria al programma Affari tuoi. Lei e il conduttore hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e non amano parlarne apertamente.