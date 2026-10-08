La Commissione europea ha deliberato l’assegnazione di 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea per contribuire alla ricostruzione di due nazioni europee gravemente colpite da eventi climatici estremi nel 2025. La decisione, presa a Bruxelles, risponde a una richiesta di emergenza avanzata dalle autorità spagnole e rumene, che hanno subito danni di ampia portata a seguito di siccità prolungata, incendi boschivi e alluvioni improvvise.

Le catastrofi si sono manifestate in maniera differente sul territorio di ogni Paese. In Spagna, un’estate segnata da una siccità senza precedenti ha alimentato tre ondate di incendi boschivi, mentre in Romania le intense piogge di fine maggio e inizio giugno hanno inondato le regioni di CentruSud Muntenia e Nord-Est provocando danni strutturali su larga scala, tra cui la gravissima compromissione della miniera di sale di Praid.

Questi eventi hanno costretto le istituzioni a chiedere un sostegno finanziario urgente.

Finanziamento per la Spagna: 120,5 milioni per fronteggiare siccità e incendi

Il capitolo spagnolo del pacchetto prevede 120,5 milioni di euro destinati a sostenere le misure di mitigazione e di ripristino ambientale. I fondi saranno impiegati per ripristinare le aree forestali bruciate, rafforzare le infrastrutture di difesa antincendio e avviare progetti di irrigazione sostenibile nelle zone più colpite dalla siccità.

Inoltre, parte della somma sarà canalizzata verso programmi di ricollocamento temporaneo per le famiglie sfollate, nonché verso la ricostruzione di infrastrutture critiche come strade e linee elettriche danneggiate dagli incendi.

La notte dell’8 agosto: la più letale delle ondate di fuoco

L’evento più tragico è avvenuto l’8 agosto 2025 quando un’improvvisa ondata di calore ha alimentato un incendio di grande intensità, provocando otto vittime e costringendo migliaia di residenti a evacuazioni di massa. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, mobilitando vigili del fuoco, forze dell’ordine e volanti aeree per contenere le fiamme. Le indagini preliminari attribuiscono la rapidità della diffusione al cumulativo effetto di siccità prolungata e vegetazione secca, elementi considerati chiave nella formulazione delle future strategie di prevenzione.

Supporto alla Romania: 14,3 milioni per le inondazioni del centro-est

Per la Romania, il Fondo ha stanziato 14,3 milioni di euro una cifra destinata a coprire i costi di emergenza, la ricostruzione delle infrastrutture idriche e la riabilitazione delle zone agricole allagate. Le regioni di CentruSud Muntenia e Nord-Est hanno subito inondazioni violente tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con il fiume Corund che ha straripato, occupando in larga parte il bacino della miniera di sale di Praid. Il degrado dell’alveo ha interrotto la fornitura elettrica su vasta scala e ha danneggiato le strutture idrotecniche indispensabili per il funzionamento della miniera.

Danni alla miniera di sale di Praid e le ripercussioni energetiche

Il sito di Praid uno dei più importanti complessi di estrazione di sale dell’Europa orientale, ha riportato danni ingenti: l’erosione del letto del fiume ha compromesso l’accesso alle camere di stoccaggio, mentre le infrastrutture elettriche sono state gravemente colpite, provocando interruzioni di corrente che hanno paralizzato la produzione per diverse settimane. I fondi europei saranno impiegati per il consolidamento delle opere idrauliche, la ricostruzione delle linee di trasporto elettrico e l’avvio di un piano di ripristino ambientale, con l’obiettivo di garantire la continuità operativa della miniera e di mitigare i rischi di future alluvioni.