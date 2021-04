Gemelle scomparse a Londra: non si hanno notizie di Poppy e Lily da una settimana

La polizia sta cercando due sorelle gemelle di 13 anni scomparse dalla loro casa nel sud-ovest di Londra quasi una settimana fa.

Ore di angoscia a Londra per la scomparsa di Poppy e Lily Myers, due sorelle gemelle di 13 anni di cui non si hanno notizie ormai da una settimana.

Le due bambine sono state avvistate l’ultima volta sulla Egerton Road a Twickenham, sobborgo a ovest della capitale inglese dove risiedono insieme alla famiglia, intorno alle 14:00 di sabato 3 aprile.

Pare che le due sorelle fossero diretta a Hillingdon, ma di loro nessuna traccia.

Nello stesso pomeriggio le due ragazzine sono state segnalate come disperse dalle autorità locali.

#MISSING

13 year old twin sisters, Poppy and Lily Myers are missing from their home in #Twickenham. They were last seen at home on the 3rd April and are thought to have travelled to #Hillingdon.

Call 999 if you see them and quote 21MIS009226 for Poppy and 21MIS009223 for Lily. pic.twitter.com/XZK8gKas98

— Richmond Police (@MPSRichmond) April 8, 2021