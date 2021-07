Georgette Polizzi smaschera Malika Chalhy: il retroscena su Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi

Georgette Polizzi è intervenuta sul caso di Malika Chalhy rivelando alcuni retroscena concernenti Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi

Dalla tremenda storia di omofobia alla valanga di bugie, il passo è stato breve. Parliamo ovviamente del super chiacchierato caso di Malika Chalhy, la giovane fiorentina che avrebbe comprato una Mercedes e un bulldog da 2500 euro con i soldi delle donazioni ricevute in beneficenza.

La settimana scorsa la ragazza ha peraltro dichiarato di essere stata contattata per partecipare al GF Vip. Offerta che lei avrebbe poi rifiutato per “lottare per le buona cause”.

Georgette Polizzi commenta Malika Chalhy

Nelle scorse ore, a “Il Bianco e Il Nero” di Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente di Temptation Island Georgette Polizzi è intervenuta sulla questione, precisando di avere delle dichiarazioni molto particolari sulla 22enne cacciata di casa perché omosessuale.

Ricordando di aver conosciuto Malika ai Magna Grecia Awards in Puglia, quest’ultima avrebbe rivelato alla stilista di essere stata chiamata da Ilary Blasi tutti i giorni perché voleva che facesse L’Isola dei Famosi.

A me comunque sciocca che #MalikaChalhy non solo non abbia subito alcun contraccolpo social dalla figuraccia degli ultimi giorni, ma anzi il profilo abbia continuato a crescere come se nulla fosse 🤔 — Guido Paolo De Felice (@gp_defelice) July 7, 2021

Oltre a parlare di molti altri programmi televisivi, l’argomento costante della discussione erano i Vip più o meno famosi. Malika diceva di conoscerli tutti e di parlare con loro. “La cosa che mi ha stupito è che nonostante si sia aperta con me, non ha mai parlato di donazioni a qualche associazione”, ha sottolineato ancora Georgette Polizzi.