Geri compie 50 anni: in arrivo la reunion delle Spice Girls

A dieci anni di distanza, è in arrivo una nuova reunion delle Spice Girls, per un’occasione speciale. Si tratta del cinquantesimo compleanno di Geri Halliwell.

Geri Halliwell compie 50 anni

Geri Halliwell è pronta a festeggiare i suoi 50 anni in gran stile, con un regalo speciale per i fan delle Spice Girls.

La Ginger Spice, prima componente dell’iconica band, ha compiuto 50 anni il 6 agosto e ha grandi progetti per festeggiare adeguatamente il suo compleanno. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Geri ha contattato le sue colleghe Emma Bunton, Mel B, Mel C e Victoria Beckham per esibirsi tutte insieme per la prima volta dopo 10 anni in occasione della sua festa di compleanno. Una reunion molto attesa dai fan, che non avveniva dal 2012.

La reunion delle Spice Girls

La grande festa di Geri Halliwell si terrà il 17 settembre 2022 e sarà l’occasione per una nuova reunion delle Spice Girls, a distanza di 10 anni. L’ultima volta che si sono esibite al completo è stata nel 2012, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. The Sun ha rivelato che fonti vicine a Geri hanno riferito che le Spice Girls non vedono l’ora di riunirsi.

Il programma per il party è di vederle tutte e 5 insieme a cantare “Happy Birthday“, per poi esibirsi in un numero musicale. Il brano prescelto potrebbe essere Wannabe, singolo di debutto delle Spice Girls nel 1996, che lo scorso anno ha compiuto 25 anni e ha permesso alla girl band di diventare un fenomeno mondiale.

Le Spice Girls hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, fino a diventare un fenomeno di cultura pop negli anni ’90, rendendo iconici anche gli abiti che indossavano.

Il party di Ginger Spice si svolgerà nell’Oxfordshire, vicino ad una delle case di Victoria e David Beckham. Il tema sarà “Timeless elegance“, l’eleganza senza tempo, per questo gli ospiti saranno invitati ad indossare abiti da cerimonia formale, come quelli che vediano sui red carpet.

La nuova vita di Geri Halliwell

Il look delle Spice Girls è stato messo da parte. Non solo Victoria Beckham è diventata una regina di stile e stilista, ma anche Geri, famosa per la sua eccentricità, ha cambiato completamente stile. Nel 2015 Geri si è sposata con Christian Horner, ex pilota britannico e Team Manager della Red Bull Racing. Ora il suo look è quello di una vera e propria lady, sempre molto elegante. Le Spice Girls sono considerate vere e proprie star dello spettacolo. Per il party di Ginger Spice sicuramente ci sarà una sfilata di celebrity internazionali.

Geri Halliwell negli ultimi anni si è dedicata alla sua famiglia e al figlio di 5 anni, Montague. Geri ha anche una figlia adolescente, Bluebell, di 16 anni, avuta da una precedente relazione. La cantante si è impegnata molto nel social. Da tempo è coinvolta con diverse associazioni umanitarie del Regno Unito ed è stata nominata Ambassador per la Royal Commonwealth Society, che promuove lo sviluppo della cultura e l’inclusione nei 54 paesi di Commonwealth.