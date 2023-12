GF: Garibaldi minaccia di abbandonare la casa per Beatrice

Giuseppe Garibaldi ha minacciato di abbandonare il GF. Il bidello calabrese non riesce più a stare sotto lo stesso tetto di Beatrice Luzzi e ha imposto una scelta ai telespettatori: lui o l’attrice dai capelli rossi.

Dopo il caos legato al burattinaio del GF, Giuseppe Garibaldi ha minacciato di abbandonare la Casa. Il bidello calabrese, forse colto da un delirio di onnipotenza, ha chiesto ai fan del reality di fare una scelta: o lui o Beatrice Luzzi. Il loft di Cinecittà, a quanto pare, è troppo piccolo per tutti e due.

Dopo che Beatrice gli ha riportato la confidenza di Marco Maddaloni sul burattinaio del GF, Garibaldi è andato su tutte le furie. Giuseppe, durante uno sfogo, ha dichiarato:

“Ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come lei, un concorrente normale. Al massimo se c’è stata una che ha giocato è stata lei e l’ha fatto con i miei sentimenti che erano sinceri. Io ancora oggi penso questo e credo che lei abbia fatto la giocatrice. E da prima che mi dice che sono un burattinaio e poi mi ha chiamato gigolò! Non rispondo una, non rispondo due, non rispondo tre e poi… […] Non è mica nella legge costituzionale che dove c’è lei devo starci io. Io non voglio stare dove sta lei. Non ha voglia di essere cattiva? Lei è così è proprio cattiva. Non sono parole da dire, mi ha detto che sono un burattinaio. Fa e dice cose che non mi stanno bene e che sono brutte”.