Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha rimproverato duramente Anita Olivieri. Il conduttore, che in un primo momento sembrava convinto della sua presa di posizione, ha concluso il sermone facendo marcia indietro.

GF: Signorini rimprovera Anita poi fa marcia indietro

Durante l’ultimo appuntamento con il GF, Alfonso Signorini ha rimproverato Anita Olivieri per aver scimmiottato il sacramento del Battesimo. La ragazza, neanche a dirlo, ha saputo difendersi, tanto da indurre il conduttore a fare marcia indietro. Soltanto Beatrice Luzzi è stata in grado di mantenere la lucidità, ma come sempre è stata attaccata dal branco.

Il rimprovero di Alfonso Signorini ad Anita Olivieri

Signorini, dopo aver chiesto l’attenzione di Anita, ha dichiarato:

“Ti parlo a titolo personale: c’è una cosa che mi ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che hai fatto sul Battesimo. Voglio che il pubblico a casa capisca. (…) Ognuno è libero di credere o non credere e ci mancherebbe altro, però nessuno di noi ha il diritto di sperculare il credo degli altri. Queste immagini mi hanno offeso in quanto cattolico. Quello che io ritengo un sacramento importante per la mia crescita, vedere la prima ragazzina dire che è tutta una sòla mi dà fastidio”.

GF: la giustificazione di Anita

Anita, che non si fa mai cogliere impreparata, si è giustificata:

“Io sono la prima a difendere il credo e il Dio di Giuseppe, in quel momento dicevo a lui che non mi voglio battezzare perché non credo. Prendevo in giro lui che diceva che voleva battezzarmi. Anche i miei sono battezzati e non avrebbe senso. Non mi permetterei mai”.

A questo punto, Signorini ha fatto marcia indietro:

“Se è così io ti chiedo scusa, se non è così mi hai ferito. Non voglio fare processi Anita, l’importante è che non passi il messaggio… perché il credo è sacro. Prendo per buona la tua buona fede”.

Soltanto Beatrice Luzzi è riuscita a mantenere una certa lucidità e ha esclamato:

“Anita è dissacrante su tutto, sui sentimenti degli altri, sui figli degli altri a me come madre, è dissacrante sul Battesimo che prende l’acqua e la butta così. Dire che è dissacrante non mi sembra una cosa molto offensiva, mi sembra la realtà dei fatti. Voi mi avete fatto un processo sul Natale e io non posso dire nulla su quello che dice Anita e sui sacramenti… ma fatemi il piacere, mi avete stufato”.

Ovviamente, Anita ha dato il via ad una scena madre, con tanto di lacrime e minacce di abbandonare il GF.