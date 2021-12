Gf Vip 6: la reazione di Soleil Sorge al messaggio di Alex Belli indirizzato agli ex coinquilini

Squalificato dal Gf Vip, Alex Belli ha deciso di mandare un messaggio ai Vipponi provocando la reazione ironica di Soleil Sorge

Come sappiamo, Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 da alcuni giorni, dopo essere stato squalificato per non aver rispettato il distanziamento durante l’incontro con la moglie Delia Duran. Pur fuori dalle mura della magione romana, l’attore continua tuttavia a far discutere di sé.

Proprio nelle scorse ore ha peraltro deciso di mandare un messaggio di auguri a suoi ex amici Vipponi.

Facendo dunque il nome di alcuni dei suoi più cari coinquilini all’interno del reality, l’ex volto di CentoVetrine ha ovviamente menzionato anche Soleil Sorge. L’influencer italo-americana ha tuttavia ribattuto ironicamente al gesto di Belli, sostenendo che non se lo sarebbe mai aspettato da lui.

Alex Belli confessa la bugia detta nella Casa

Nel mentre, lo stesso Alex Belli nel corso di un’intervista, ha rivelato quale sarebbe stato a suo dire l’unico momento in cui avrebbe mentito all’interno del Grande Fratello Vip. L’attore ha così dichiarato di non aver detto la verità quando promise e Katia, Davide e Soleil che avrebbe passato il Natale nella Casa di Cinecittà. “Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”, ha affermato l’ex gieffino.

Alex Belli ha inoltre ammesso di essersi visto costretto a fermarsi con Soleil Sorge. La loro speciale amicizia, “complice quella situazione irreale e forzata di reclusione”, era infatti “uscita dal binario”, andando a creare “qualcosa che va nella parte emozionale”, come da lui stesso descritto.