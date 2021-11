Gf Vip 6, Soleil Sorge mette in dubbio Alex Belli: “Non mi fido di te al cento per cento”

Dopo lo scontro con Delia Duran, Soleil Sorge ha avuto un duro confronto con Alex Belli, mettendone in dubbio la sua amicizia

La prima apparizione di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ha decisamente smosso le dinamiche tra i concorrenti. Soleil Sorge ha infatti iniziato a mettere in dubbio la speciale amicizia con Alex Belli, pensando che l’attore possa essersi messo d’accordo con la moglie.

L’ex volto di CentoVetrine ha giurato di essere in buona fede, ma la sua onestà è stata nuovamente criticata da Adriana Volpe. L’intervento in diretta dell’opinionista ha così mandato di nuovo in crisi Soleil, che dopo la puntata ha confidato ad Alex le proprie remore.

SOLEIL: io ci rimarrei molto male se tu hai usato la nostra amicizia …

Alex : NO mai mi ferisci così!

Sole: eh mi dispiace ma io non mi faccio più prendere in giro poi tanto esco da qui e scopro tutto quindi fai attenzione!

Soleil mette in crisi Alex

Appartatisi in sauna alle 4 del mattino per confrontarsi in tranquillità, Soleil e Alex sono dunque tornati a parlare dell’incoerenza della situazione. Alle parole dell’influencer Belli è andato in crisi, accompagnato peraltro a sua insaputa dai numerosi commenti dei fan sui social.

