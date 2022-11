Alberto De Pisis è positivo al Covid.

Il concorrente del Grande Fratello Vip è stato costretto di conseguenza a lasciare provvisoriamente il reality. Salgono a sei i contagi all’interno della casa più spiata d’Italia. De Pisis è stato preceduto da Wilma Goich, anche lei positiva al Covid-19. Il contagio del 32enne è stato scoperto nel corso di alcuni tamponi a tappeto. L’ex fidanzato di Taylor Mega è andato in isolamento assieme al resto dei partecipanti al Gf Vip “vittime” del coronavirus: Luca Onestini, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Alberto De Pisis lascia il Gf Vip: Giaele De Donà la prima a lanciare l’allarme

Gli altri partecipanti del Gf Vip hanno saputo della positività di Alberto De Pisis in seguito alla serie di tamponi a tappeto. La prima a lanciare l’allarme è stata Giaele De Donà: “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato”.

La sanificazione nella casa

Dopo la scoperta della positività di Alberto è stata attuata la sanificazione quotidiana all’interno della casa.

Nel mentre, gli inquilini sono rimasti chiusi in un’unica stanza. C’è stato panico tra di loro, per esempio Edoardo Tavassi ha temuto un contagio di massa, mentre Edoardo Donnamaria ha proposto di portare via solo chi accusava sintomi. Ora la trasmissione del Gf Vip rischia di essere sospesa.