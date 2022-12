GF Vip, Edoardo dà della "zo****a" ad Antonella: fan chiedono un provvedimento

Scivolone di stile per Edoardo Donnamaria al GF Vip.

Il ragazzo, dopo aver litigato per l’ennesima volta con Antonella Fiordelisi, si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto pesante. I fan dell’ex schemitrice chiedono un provvedimento disciplinare.

GF Vip: Edoardo dà della “zo****a” ad Antonella

Dopo l’ennesima lite con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha perso la pazienza. L’ex volto di Forum, sfogandosi con Oriana Marzoli, ha tuonato: “Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino.

Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la zocc*** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze“. Donnamaria, ovviamente, si riferisce ai primi tempi della loro frequentazione e non agli ultimi giorni.

I fan di Antonella chiedono un provvedimento

Le parole di Edoardo, neanche a dirlo, hanno fatto in un lampo il giro del web. Sono molti i fan che chiedono un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, anche perché sembra che lo staff del GF Vip stia proteggendo i suoi scivoloni a discapito di altri concorrenti.

Le critiche ad Edoardo Donnamaria

Tante le critiche ad Edoardo. Su Twitter si legge: “Se Antonino se ne fosse uscito con frasi del tipo ‘se la stuprerebbero in tanti’ o ‘X fa la zo**ola’ per dirne due due sarebbe uscito in prima pagina sul Corriere della Sera.

Ma siccome sono parole di un giurista, hanno un peso diverso. Due pesi e due misure” oppure “Ma io vorrei sapere Edoardo come ragiona. Antonella parla, lui se la prende per letteralmente un nome, le fa pesare la cosa, non le parla, la tratta male, però poi se la va a prendere per dormire assieme e il giorno dopo la lascia, scusa?” o ancora “Nella non mi sta per niente simpatica, proprio zero, ma su una cosa ha ragione: lei è così dal giorno 1.

Prima Edo si fa scivolare tutto addosso, le dice che gli piace come lei provoca, poi ‘rinsavisce’, inizia la lista delle cose che npn sopporta e fa la vittima. Anche no caro“.