Gf Vip, Fabrizio Corona tirato in ballo: “Il mio nome è ingombrante”

Fabrizio Corona si è espresso in merito al suo presunto coinvolgimento in alcune dinamiche sorte al GF Vip 6.

Fabrizio Corona, il cui nome è stato spesso ritato in ballo nella casa del Grande Fratello Vip, si è espresso in merito alla questione.

Fabrizio Corona e il GF Vip

Fin da prima che iniziasse la sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato di una possibile “macchinazione” orchestrata da Fabrizio Corona e che avrebbe avuto come protagonista Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, concorrenti della casa del reality show.

Prima dell’inizio del reality Sophie era stata persino protagonista di un rumor che l’avrebbe voluta al fianco dell’ex Re dei paparazzi che adesso, per la prima volta, ha smentito il suo coinvolgimento nella vicenda:

“Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro”, avrebbe spiegato Corona, e ancora: “Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione.

Non è colpa mia”.

Fabrizio Corona: la docuserie

Corona ha dichiarato che non andrà in tv almeno fino al prossimo anno ma ha anche svelato di aver firmato un accordo con Netflix per la realizzazione di una docuserie sulla sua vita. Al momento sembra che l’ex Re dei paparazzi si stia concentrando sulla sua vita e sulla serenità ritrovata al fianco della giovane modella Sara Barbieri, con cui fa ormai coppia fissa.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: la storia d’amore

A proposito del suo rapporto con la top model è stato lo stesso ex Re dei paparazzi a svelare:

“Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e farò un figlio. Sara ha 27 anni meno di me e sto bene”, ha dichiarato. In merito alla sua famosa ex, Belen Rodriguez, di recente finita al centro del gossip per la sua presunta rottura da Antonino Spinalbese, Corona ha dichiarato:

“Con Belen siamo molto amici.

Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”. Oltre alla showgirl argentina Fabrizio Corona sarebbe riuscito a recuperare un rapporto pacifico anche con l’altra sua famosa ex, Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria Corona. Sui social l’ex Re dei paparazzi le ha dedicato alcuni messaggi d’affetto, segno che tra i due sia tornata a regnare la pace.