Gf Vip, Giulia Salemi si è fratturata un dito ma l’ha scoperto 6 mesi dopo

Giulia Salemi si è fratturata un dito al Grande Fratello Vip, ma a quanto pare se n'è accorta solo mesi dopo.

Giulia Salemi ha rivelato ai fan dei social di aver scoperto di aver riportato una frattura all’alluce del piede risalente alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi: la frattura

A 6 mesi di distanza dalla sua caduta nella piscina del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha scoperto di aver riportato una frattura all’alluce del piede.

A causa della frattura l’influencer dovrà sottoporsi a una specifica terapia perché, nonostante siano trascorsi mesi dall’incidente, la frattura non si sarebbe ancora sanata del tutto. “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre”, ha confessato la stessa influencer via social, e ancora: “Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”.

Il dolore procuratole durante l’infortunio è stato evidente a tutti, ma nei mesi a seguire Giulia sarebbe riuscita a sopportarlo senza dargli troppo peso.

Infortunio escluso l’influencer sta vivendo un periodo magnifico: lei e Pierpaolo Pretelli sono più felici ed innamorati che mai e hanno confessato che presto vorrebbero andare a convivere. L’ex velino ha presentato all’influencer suo figlio, Leonardo, e a quanto pare tra i due sarebbe scattato fin da subito un ottimo feeling.

Di recente Pierpaolo è finito nell’occhio del ciclone per aver portato il suo bambino nei salotti tv della D’Urso, dove si è parlato della sua storia con Giulia Salemi. Sulla vicenda è intervenuta anche la sua ex compagna, Ariadna Romero.