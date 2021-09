Al GF Vip, una delle concorrenti in gara ha raccontato un particolare aneddoto che riguarda la conduttrice Rai, Mara Venier.

Mara Venier, storica conduttrice del programma Rai Domenica In, non fa parte dei concorrenti annoverati per la nuova edizione del Grande Fratello Vip già presenti all’interno della Casa più spiata d’Italia né tra quelli che approderanno allo show nelle prossime puntate.

Ciononostante, Mara Venier ha fatto la sua “apparizione” nel reality Mediaset nel momento in cui una delle vip in gara ha raccontato un aneddoto relativo alla conduttrice.

GF Vip, l’aneddoto su Mara Venier e il reality show

La conduttrice Mara Venier si sta dedicando alla messa in onda delle prime puntate del programma Rai Domenica In. A questo proposito, si ipotizza che l’attuale stagione 2021/2022 della trasmissione Rai in onda nel pomeriggio della domenica possa essere l’ultima affidata a Mara Venier.

Mentre la donna è impegnata con il talk show della domenica, è stata citata nella Casa del Grande Fratello Vip da una delle concorrenti, ossia la cantante lirica Katia Ricciarelli. La vip in gara al GF Vip, infatti, ha deciso di rivelare un particolare aneddoto vissuto poco prima del suo arrivo al reality show.

GF Vip, l’aneddoto su Mara Venier: l’amicizia con Katia Ricciarelli

Mara Venier e Katia Ricciarelli sono legate da un profondo sentimento di amicizia che unisce le due donne da moltissimi anni.

Proprio in considerazione della loro amicizia, la cantante lirica Katia Ricciarelli ha raccontato di aver ricevuto uno speciale messaggio di incoraggiamento dalla conduttrice, arrivato poco prima che la soprano iniziasse a cimentarsi con la sua nuova avventura. L’ex moglie di Pippo Baudo, inoltre, non si è limitata a riferire l’episodio ma ha anche deciso di rispondere all’augurio ricevuto da Mara Venier con un gesto pubblico, dinanzi alle telecamere dello show Mediaset.

GF Vip, l’aneddoto su Mara Venier: “Vai e divertiti”

Ritrovandosi nel giardino della Casa di Cinecittà insieme ad altri concorrenti del GF Vip, Katia Ricciarelli ha voluto svelare a Giucas Casella, Alex Belli e Andrea Casalino di uno speciale augurio ricevuto dall’amica Mara Venier che, pochi giorni prima del debutto dello show, le ha detto: “Vai e divertiti”.

A questo punto, Giucas Casella ha immediatamente commentato: “Si starà divertendo a guardarci”.

Una simile osservazione è stata confermata dalla cantante lirica, in virtù della profonda conoscenza reciproca che esiste tra le due donne.

Katia Ricciarelli e Giucas Casella, allora, hanno scelto di compiere un gesto plateale, rigorosamente ripreso dalle telecamere del reality show, mandando baci a Mara Venier e dedicandole, in questo modo, un saluto davvero speciale.