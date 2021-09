Al GF Vip, è nato il primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié in relazione al ritorno di Aldo Montano nella Casa.

Primo battibecco al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié. La coppia, recentemente nata all’interno del reality show, ha discusso a causa del ritorno nella Casa di Aldo Montano.

GF Vip, primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù: il ritorno di Aldo Montano

Nella serata di sabato 25 settembre, i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno scoperto che presto Aldo Montano rientrerà nella Casa. Dopo aver ricevuto la notizia, il nuotatore Manuel Bortuzzo si è mostrato particolarmente entusiasta del ritorno del suo compagno di letto e ha espresso il desiderio di dormire nuovamente con l’ex schermidore e campione olimpico.

La frase del ragazzo ha profondamente infastidito la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié, con la quale Bortuzzo sta condividendo le notti, dopo aver rapidamente instaurato un profondo e intimo legame.

Una volta ricevuta la comunicazione relativa al ritorno nella Casa di Aldo Montano, parte dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip hanno continuato a fare baldoria fino a tarda notte mentre altri, più stanchi e provati dagli avvenimenti vissuti durante l’ultima puntata dello show trasmessa nella serata di venerdì 24 settembre, hanno deciso di ritirarsi nelle loro stanze andare a dormire.

Intanto, Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù hanno vissuto il primo scontro, allontanandosi dagli altri inquilini e rifugiandosi in disparte per lasciarsi andare a un animato confronto.

GF Vip, primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù: il confronto

Durante il battibecco con il nuotatore, Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié si è mostrata molto seccata dalle affermazioni pronunciate dal ragazzo che ha dichiarato di non vedere l’ora di poter tornare a dormire con l’ex schermidore Aldo Montano. A questo proposito, quindi, la principessa ha chiesto spiegazioni, asserendo: “Qual è il bisogno di dormire insieme a lui? Che tanto vi mettete a letto e chi si è visto si è visto, perché crolli e ti svegli la mattina dopo.

Quindi qual è la tua esigenza di dormire con lui? Non ho capito”.

Alla richiesta di chiarimento della ragazza, Manuel Bortuzzo ha risposto: “Ma io non ho detto che torna Aldo domani e io devo dormire per sempre con lui. Mi fa piacere, ogni tanto, stare con lui e farsi due chiacchiere a letto, così…”

Alle dichiarazioni del nuotatore, la principessa Lulù ha ribattuto: “E io devo stare là come una stupida? Che scegli tu il giorno, come ti pare o come non ti pare?”

GF Vip, primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù: il chiarimento

A questo punto, la conversazione tra i due viene bruscamente interrotta da Lucrezia Hailé Selassié che ha salutata gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia e ha deciso di andare nella sua stanza.

In questo frangente, Manuel Bortuzzo ha scelto di seguire la ragazza per trascorrere la notte insieme.

Nella mattinata di domenica 26, inoltre, le tensioni e i malitesi sorti nel corso della serata precedente sembravano già essere stati completamente superati.