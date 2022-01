Nella serata di venerdì 14 gennaio 2022, Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip come concorrente e subito si è consumato uno scontro con Soleil.

Puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip, che è andata in onda nella prima serata di venerdì 14 gennaio 2022.

Delia Duran, compagna di Alex Belli, ha fatto il suo ingresso ufficiale nella casa più spiata d’Italia e non ha perso tempo a scontrarsi con l’influencer Soleil Sorge.

Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Delia Duran entra nella casa e si scontra con Soleil

L’uragano Delia Duran si è abbattutto sulla casa del Grande Fratello Vip e sembra aver colpito in modo chiaro e diretto la bella Soleil Sorge.

Nella puntata di venerdì 14 gennaio 2022, la Duran, compagna di Alex Belli, è entrata in qualità di concorrente ufficiale all’interno del reality e non appena ha messo piede in casa, non ha perso neanche un attimo di tempo per scontrarsi con Soleil, per via dei passionali momenti vissuti dall’influencer con Alex Belli.

GF Vip, lo scontro tra Delia e Soleil e la scottante rivelazione della Duran

Delia Duran è entrata con passo deciso all’interno della casa del Grande Fratello Vip e con grande sicurezza ha affrontato in primo luogo Soleil Sorge, donna con cui la compagna di Alex Belli aveva giusto qualche conto in sospeso. Ecco cosa ha detto Delia a Soleil:

“Io non sono venuta qua per litigare con te, né per venire contro di te, per parlare con te, con tutti. Io sono qui, avremo il tempo per parlare, in questo momento voglio godermi la casa, tutti voi, il resto non mi interessa”.

Poi la Duran ha lanciato una scottante rivelazione e rivolgendosi a Soleil, ecco cosa ha dichiarato:

“Visto che hai detto di essere una persona coerente, Alex mi ha detto tutto quello che è successo sotto le coperte, dillo“.

GF Vip, la reazione di Soleil alle accuse di Delia Duran

Soleil Sorge, particolarmente infastidita e turbata, dopo le dichiarazioni di Delia si è così espressa in merito al rapporto instaurato con Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6:

“Ho provato a spiegarti io come donna che non c’era niente, c’è stato un momento di sbando tra di noi, è sicuro che le emozioni si siano alterate, non c’era l’intenzione di avere altro. Io vedo adesso una farsa televisiva, non so se ve la siate preparata prima, credo che ci sia un rapporto molto più intenso tra me e Alex che nel vostro matrimonio“.

La replica di Delia non si è fatta attendere molto:

“Nell’amore c’era anche il rispetto, perchè ti sei permessa di andare oltre? Mettiti nei miei panni come donna, ero distante da voi, ero una donna ferita. Sapendo che io sono una donna sposata dovevi portarmi rispetto“.

Ora che la Duran ha fatto il suo ingresso ufficiale all’interno della casa più spiata d’Italia, certamente non mancheranno altri scontri e accesi confronti tra le due donne, l’intricata vicenda infatti non sembra affatto destinata a concludersi in tempi brevi.