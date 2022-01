Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7? L’ipotesi sull’influencer

Soleil Sorge, secondo indiscrezioni, potrebbe diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7.

Quello di Soleil Sorge è stato senza dubbio uno dei volti di punta del GF Vip 6 e, secondo indiscrezioni, questo le potrebbe aver fatto guadagnare la possibilità di diventare opinionista della prossima edizione del reality show.

Soleil Sorge opinionista

Soleil Sorge è stata senza dubbio una delle concorrenti più seguite del Grande Fratello Vip 6 e per questo, secondo indiscrezioni, la produzione del programma potrebbe prendere in considerazione l’idea di proporle di diventare opinionista per la successiva edizione del programma (che dovrebbe partire da settembre 2022).

Sulla questione ovviamente non vi è nulla di certo, ma in tanti tra i fan dell’influencer sarebbero ben felici di vederla nel ruolo. Secondo i rumor in circolazione Soleil potrebbe anche essere la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi, ma anche su questa circostanza al momento non vi sono conferme.

Soleil Sorge al GF Vip

Soleil Sorge ha avuto atteggiamenti controversi al GF Vip 6 e in particolare è stata al centro dell’attenzione generale per la sua relazione con Alex Belli, che infine ha preferito tornare insieme all’ex moglie, Delia Duran, dopo la sua squalifica dal programma.

Soleil ovviamente non ha preso bene la questione ma, dopo un primo momento di delusione, ha affermato di volere comunque bene a Belli. In molti hanno creduto che l’influencer e l’attore avessero concordato ciò che è successo al GF Vip solo per ottenere ulteriore visibilità, ma sulla questione non sono mai emerse conferme.

Soleil Sorge e Dayane Mello

Prima di entrare nel programma Soleil Sorge ha stretto un profondo legame d’amicizia con Dayane Mello, che è tornata al GF Vip proprio per manifestarle tutto il suo amore.

“Sono qui per te, ho tante cose da dirti. Hai un esercito qua fuori e non hai idea di cosa ci aspetta”, ha dichiarato Dayane Mello entrando nel programma proprio per parlare con Soleil.