GF Vip, Miriana su Soleil e la fine degli immuni delle opinioniste: la Trevisan ha un piano.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfono Signorini ha annunciato che non ci saranno più gli immuni. La più contenta è stata Miriana Trevisan, che ha in mente un piano per fare fuori Soleil Sorge.

GF Vip: Miriana su Soleil e gli immuni

Fin dall’inizio del GF Vip, Miriana Trevisan non ha mai avuto un buon rapporto con Soleil Sorge. Pertanto, non è strano che l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai voglia vederla fuori dai giochi il prima possibile. D’altronde, sono trascorsi 5 mesi dall’inizio del reality e la convivenza si è fatta davvero impossibile. Nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha annunciato che non ci saranno più gli immuni.

Questa notizia, considerando che Soleil è stata più volte resa immune dalle opinioniste, ha reso felicissima Miriana. Parlando con Manila Nazzaro, ha ammesso:

“Ragazzi attenzione che non ci saranno più immuni dalla prossima volta. Almeno questa bella notizia, non ci saranno immuni. Quindi la becchiamo“.

La Trevisan ha un piano: crede che Soleil abbia perso il gradimento del pubblico, motivo per cui mandarla in nomination potrebbe segnare la sua eliminazione.

Miriana e le domande di Soleil su Biagio

Oltre ai pessimi rapporti che hanno avuto fin dall’inizio, Miriana ha il dente avvelenato con la Sorge anche per un altro motivo. Stando al suo sfogo, sembra che l’influencer italo-americana le abbia fatto diverse battute sulla differenza d’età che c’è tra lei e Biagio D’anelli. Parlando sempre con Manila, la Trevisan ha dichiarato:

“Ragazze a tavola avete notato chi mi ha chiesto ancora quella cosa? Parlo dell’età di Biagio. Guardate che è tutto il giorno che me lo chiedono, tutte e due. Prima uno dovrebbe ascoltare una storia e dell’amore che c’è e poi giudicare. Invece vanno per sentito dire e colpiscono sempre su quello. Comunque sì lei in particolare mi ha richiesto dell’età di Biagio. Come mai non le ho risposto ‘perché me lo chiedi?’ Perché non me l’aspetto che me lo richieda sempre. Noto lo schifo e spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li capisco”.

Anche se l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai non ha fatto nomi, il riferimento dovrebbe essere a Soleil e Katia Ricciarelli.

Katia: nuova frecciatina a Miriana

Katia, che dovrebbe essere vicina all’abbandono del GF Vip, ha lanciato una nuova frecciatina alla Trevisan. Parlando sotto le coperte con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, ha esclamato:

“Stavo guardando, io c’ho 25 anni più di Miriana e non sembra proprio, è vero?! Non sembra, almeno datemi questa soddisfazione”.

Il tono della Ricciarelli è ironico, ma le polemiche non sono mancate.