Gf Vip, puzza in confessionale: Manila sospetta di Barù

Era appena entrata in confessionale, ma è subito stata costretta a uscire: Manila ha avvertito cattivo odore e i suoi sospetti sono ricaduti su Barù.

Nella casa più spiata (e discussa) d’Italia non mancano i colpi di scena e neppure le sorprese più inaspettate: a far chiacchierare i fan del Grande Fratello Vip questa volta è lo strano odore proveniente dal famosissimo confessionale della casa e che sta facendo bisbigliare i vipponi.

Di chi è la colpa? Manila ha alcuni sospetti (e non li nasconde).

Gf Vip, puzza dal confessionale: i sospetti di Manila

Manila Nazzaro è stata invitata dalla produzione del reality a recarsi nel famoso confessionale di Cinecittà per commentare le ultime dinamiche avvenute nella casa. Tuttavia, avvertendo cattivo odore nella stanza, è stata impossibilitata a entrare.

“No ragazzi, prima non puzzava per niente.

Ora puzza da morire”, è stato il commento della gieffina, che ha subito fatto ricadere i sospetti su Barù, l’ultimo a essere stato in confessionale. Il vippone, infatti, si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo.Quando Manila ha raccontato l’episodio ai coinquilini, nessuno è riuscito a trattenere il sorriso.

Manila accusa Barù? La sua reazione

Al centro delle chiacchiere rosa nostrane per via del suo legame (controverso) con Jessica, Barù si sta facendo conoscere al grande pubblico nella casa del Gf Vip.

Tra i fan del reality più seguito di Canale 5 c’è chi lo adora per il suo piglio sempre ironico, spesso pungente e diretto. Altri telespettatori, invece, non apprezzano alcuni suoi atteggiamenti. Barù divide i fan del Grande Fratello Vip, ma intanto a far di nuovo parlare di lui è quel cattivo odore che Manila ha avvertito entrando nel confessionale.

L’ex Miss Italia ha sottolineato che l’ultimo ad aver usato il confessionale è stato Barù e quindi potrebbe essere stato lui a causare l’odore al suo interno.

Uscendo dalla stanza, dove non sarebbe riuscita a stare per un tempo prolungato, ha dato libero sfogo al suo disagio – nel divertimento generale – e Barù ha preferito assistere alla scena dalla cucina, lontano da Manila. Tuttavia, i fan più attenti lo hanno visto ridere sotto i baffi: per molti si tratterebbe di un tacito assenso. Con il suo sorriso, Barù avrebbe confermato la sua responsabilità.