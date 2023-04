Gf Vip, Sonia Bruganelli vestita come Chiara Ferragni: "C'è un motivo"

Sonia Bruganelli ha scelto per la finale del Gf Vip un look speciale: l'abito non è passato inosservato.

La finale del Gf Vip è iniziata e sono già diverse le sorprese alle quali abbiamo assistito. Tra queste una riguarda Sonia Bruganelli. L’opinionista è apparsa con un look alquanto particolare che non è certo passato inosservato: l’outfit scelto per la serata è stato nientemeno ispirato a quello che Chiara Ferragni ha indossato nella scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Gf Vip, il look di Sonia Bruganelli scelto per la finale: “Pensati libera”

Sonia Bruganelli non ha scelto un look qualsiasi. L’abito da lei indossato si è rifatto al primo grande vestito nero che l’influencer digitale aveva abbinato alla stola bianca “pensati libera”, poi diventata virale. Anche in questo caso l’opinionista non ha lasciato nulla al caso tanto che ha spiegato al conduttore Signorini: “C’è un motivo”.

Sonia Bruganelli fa un regalo a Giulia Salemi: “Ciao Darwin? Sarebbe troppo vestita”

Poco prima che andasse in onda la finale del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi aveva condiviso su Instagram un breve filmato nel quale l’abbiamo vista ricevere un regalo proprio da Sonia Bruganelli. L’opinionista ha donato alla “madrina dei social” un abito di Louis Vuitton: “Ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti nella tua prima importante, una prima professionale. Le auguro tantissimi successi. Per Ciao Darwin? No, sarebbe troppo vestita. Però, potrebbe essere una cosa carina, chissà”, sono state le parole di Bruganelli.