Stefania Orlando è uno dei volti televisivi italiani più conosciuti ed amati dato che spesso è presente in programmi di successo oltre che negli spot televisivi di prodotti noti dove presta il suo volto e fisico ma soprattutto nella seconda fase della sua carriera ha partecipato come concorrente al GF VIP, reality in corso attualmente e che sta seguendo con grandissimo interesse.

La frase di Moreno Morello che ha fatto tanto discutere

Prima di entrare nel merito del commento di Stefania Orlando è bene fare un passo indietro e capire cosa abbia detto l’ex opinionista e giornalista di Striscia La Notizia ora concorrente nella casa più spiata d’Italia.

Morello infatti si stava riferendo a Guendalina Tavassi ed alcuni atteggiamenti che lei avrebbe con gli uomini.

Il commento è risultato offensivo per la donna e concorrente. Le parole utilizzate dall’uomo sarebbero che lei “è solita consumare sotto le lenzuola con uomini a caso“.

Innanzitutto bisogna avere delle evidenze di quanto si è portati ad affermare e a quanto sembra Guendalina non ne ha mai parlato, anche perché è comunque un aspetto molto sensibile della sua vita privata, e in seconda non era necessario essere così espliciti se l’obiettivo era colpire l’avversaria.

Stefania Orlando ed il commento della frase sui social

Stefania Orlando, ex concorrente del GF VIP ha voluto commentare la frase pronunciata in diretta da Moreno Morello.

Come riporta Biccy.it Stefania Orlando ha commentato che “se fossi opinionista direi che la frase pronunciata da Morello nei confronti di Guendalina è gravissima” ha poi fatto un accenno alla violenza sulle donne – “la violenza sulle donne passa anche da questi pensieri e chi li difende è complice!”

Parole forti che ha voluto condividere con i propri followers anche forse per mandare un messaggio alla produzione rispetto al comportamento che i concorrenti dovrebbero tenere nella casa soprattutto considerato che sono seguiti 24 ore su 24 da moltissime persone di tutte le età.