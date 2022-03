Gigi Hadid al fianco del popolo Ucraina: “Donerò i miei guadagni a chi soffre per la guerra”

Gigi Hadid ha annunciato che donerà i suoi guadagni al popolo Ucraino.

Gigi Hadid – così come altre top model e celebrità – ha dichiarato di voler donare i suoi guadagni al popolo Ucraino.

Gigi Hadid e la guerra in Ucraina

Le immagini del conflitto scoppiato in Ucraina hanno lasciato senza fiato il mondo intero e numero celebrità hanno espresso la loro solidarietà al popolo Ucraino.

La modella Gigi Hadid ha affermato di voler donare all’Ucraina i suoi guadagni:

“Seguendo le orme della mia amica micarganaraz mi impegno a donare i miei guadagni degli show dell’autunno-inverno 2022 per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra in Ucraina, oltre a continuare a sostenere coloro che vivono la stessa situazione in Palestina. I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane.

Possano tutti vederci fratelli e sorelle, al di là della politica, al di là della razza, al di là della religione”, ha dichiarato la top model.

I vip e la guerra

Come lei anche altre top model hanno deciso di devolvere i loro cachet della Fashion Week al popolo Ucraino e molte celebrità – italiane e straniere – hanno espresso la loro solidarietà all’Ucraina, che in queste ore sta lottando per la sopravvivenza.

Tra loro vi sono anche molte celebrities italiane, come Cesare Cremonini, Alessandro Gassmann e Simona Ventura.

Michelle Hunziker e Valentina Vignali invece sono state travolte da una bufera dopo aver espresso la loro solidarietà all’Ucraina e in molti tra i loro fan hanno trovato che le loro frasi per l’Ucraina fossero delle “forzature”. Le due replicheranno alle accuse?