Gina Lollobrigida: la star del cinema si candida per Italia sovrana e popolare

Gina Lollobrigida è un grande nome del cinema italiano, ma ora ci riprova con la politica: si è candidata a 95 anni.

Gina Lollobrigida (95 anni) è una grande diva del cinema italiano. Ora però l’attrice vorrebbe di nuovo tentare la carta della politica, candidandosi a Latina per Italia sovrana e popolare. La scena politica non è infatti una novità per Lollobrigida dato che nel 1999 era nei Democratici di Romano Prodi per le europee.

In tale occasione ottenne 10.000 preferenze, ma non riuscì a essere eletta. Ora la star sarà capolista al collegio uninominale del Senato a Latina, e anche altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per Isp.

Gina Lollobrigida con Italia sovrana e popolare

Gina Lollobrigida è un’icona del cinema italiano. Iconiche le sue interpretazioni in “Pane, amore e fantasia”, “Pane, amore e gelosia”, “Notre-Dame de Paris” e “Pinocchio” di Luigi Comencini.

L’attrice è entrata in Italia sovrana e popolare, un’alleanza politica che riunisce il Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.

Le dichiarazioni di Emanuele Dessì

È stato Emanuele Dessì (senatore del Partito comunista ed ex penstastellato) a confermare la notizia all’Ansa. Intervistato anche da Repubblica, Dessì ha palesato soddisfazione nell’avere “con noi una donna che ha fatto la storia del cinema italiano negli ultimi 60 anni”.

Con la new entry rappresentata da Gina Lollobrigida, Isp si augura di raggiungere la soglia del 3% fondamentale per accedere al parlamento.