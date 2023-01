Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano hanno lanciato un singolo insieme.

Si intitola I See ed disponibile su tutte le piattaforme musicali. Il brano, come sicuramente i fan più attenti noteranno, è stato già presentato al GF Vip.

Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano lanciano il singolo I See

Lo scorso 19 dicembre, in occasione della puntata pre natalizia del GF Vip, Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano si sono esibiti in diretta con una canzone che, in un primo momento, non ha attirato grande attenzione.

Oggi, alla luce del lancio del singolo, tutto assume una lice diversa. I due ex Vipponi hanno collaborato e lavorato insieme alla canzone I See.

I See promette di essere un successo

Il singolo lanciato da Ginevra e Alessandro ha un sound da discoteca in perfetto stile anni Duemila. Una canzone carina, che potrebbe avere un grande successo. Si canticchia facilmente ed è ballabile, per cui i fan potrebbero tranquillamente apprezzarla.

Di certo, i sostenitori dei Gintonic la porteranno in cima alle classifiche.

Ginevra e Basciano: altre collaborazioni in arrivo?

“Mi guardi ma non ti avvicini sorridi e dopo mi rovini. Siamo due pianeti lontani. Giove e Saturno rivali, rimani, le tue mani sono catene io fuoco tu sei la mia neve. Stasera se restiamo insieme scriviamo un finale migliore di noi“, canta Ginevra mentre Basciano suona. A questo punto, la domanda sorge spontanea: ci saranno altre collaborazioni tra loro? Al momento non è dato saperlo.