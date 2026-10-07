Il 18 febbraio 2008, nella tranquilla cittadina di Nicolosi, in provincia di Catania, si verificò un episodio che avrebbe segnato la vita di un artigiano e della sua famiglia per più di un decennio. Il gioielliere Guido Gianni, allora proprietario di una piccola gioielleria, fu colto di sorpresa da tre uomini armati intenti a rapinare il negozio.

La dinamica dell’assalto, le conseguenze penali e il successivo percorso di clemenza rappresentano un caso emblematico di legittima difesa e di grazia presidenziale.

Il tragico assalto del 18 febbraio 2008

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, i tre individui entrarono nella gioielleria armati e minacciarono sia il titolare, Guido Gianni, sia sua moglie, Maria Angela Distefano.

Di fronte alla minaccia, Gianni reagì sparando verso i tre aggressori. Le perizie successivamente dimostrarono che i colpi furono diretti alle schiene dei rapinatori, una circostanza che, ai tempi del giudizio, fu interpretata come una manovra per neutralizzare la minaccia al di fuori del contesto di difesa immediata.

Il risultato fu letale: due dei tre uomini persero la vita, mentre il terzo rimase ferito.

L’episodio scosse l’intera comunità di Nicolosi, dove gli abitanti conoscevano bene il gioielliere, anche per il ruolo di punto di riferimento per il commercio locale. La decisione di sparare alle spalle, tuttavia, fu il motivo per cui il tribunale non riconobbe la legittima difesa e condannò Gianni a 13 anni di reclusione in via definitiva.

Il percorso giudiziario e la richiesta di grazia

Gianni, ora sessantaseienne, ha sempre sostenuto di aver agito per salvare se stesso, sua moglie e un cliente presente nella bottega. La condanna, sebbene definitiva, ha lasciato però aperta la domanda di clemenza, soprattutto grazie al sostegno incondizionato della moglie, Maria Angela Distefano. Nel 2022, la donna lanciò una petizione su, chiedendo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di concedere una grazia parziale. Nella petizione, Distefano scrisse: “Ha difeso me, la sua vita, quella di un cliente e la nostra attività commerciale. Ed è per questo che ritengo che non possa pagare per la malvagità dei suoi assalitori”.

Quattro anni dopo, nel 2026, la richiesta fu accolta: il Presidente Mattarella concesse una grazia parziale, riducendo il periodo di detenzione di Gianni. La decisione suscitò dibattiti su ampia scala, con opinioni che oscillavano tra chi vedeva l’azione di Gianni come un atto di legittima difesa e chi riteneva che la risposta armata fosse eccessiva rispetto alla minaccia. Il caso ha riecheggiato anche in altre regioni, in particolare nella vicenda del collega piemontese Mario Roggero, che aveva vissuto una situazione simile.

Il caso di Mario Roggero a confronto

Mario Roggero, gioielliere italiano originario del Piemonte, fu anch’egli coinvolto in una rapina che terminò con l’uso di armi da fuoco. A differenza di Gianni, Roggero ottenne una assoluzione perché le prove dimostrarono che i colpi furono sparati in difesa diretta e immediata. La comparazione tra i due casi mette in luce come la valutazione giudiziaria della legittima difesa possa variare in base alla dinamica esatta dei fatti, al luogo dell’intervento e alle testimonianze disponibili. Il risultato di entrambi i procedimenti ha alimentato un dibattito nazionale sulla necessità di rivedere le norme che regolano la risposta armata dei civili coinvolti in situazioni di rapina.

Oggi, Guido Gianni vive una realtà diversa rispetto a quella di quasi due decenni fa, ma la vicenda rimane un monito sul delicato equilibrio tra autodifesa e eccesso di forza. La grazia concessa dal presidente rappresenta una conclusione inattesa a una storia iniziata con un crimine violento, ma al contempo riapre il dibattito su come la giustizia italiana debba trattare situazioni analoghe in futuro.