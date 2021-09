Giulia Salemi bloccata da un ex gieffino: la reazione scioccata dell’influencer italo-persiana

Giulia Salemi è stata bloccata sui social da un ex inquilino della Casa di Cinecittà: il racconto spiazzato dell'influencer

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi non ha costruito solo le basi della sua romanticissima storia con Pierpaolo Pretelli. Nel corso dell’avventura su Canale 5, l’influencer italo-persiana è stata infatti protagonista anche di alcune liti, come quelle iconiche con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio.

Proprio con quest’ultimo la pace sembrava essere stata siglata a reality finito, ma pare invece che lo screzio abbia lasciato una crepa.

Giulia: Lo sapete che Malgioglio mi ha bloccato su Instagram? Crocc: Non conviene che parli male di lui perché fa il giudice di Pierpaolo a Tale e Quale

Nel corso del Grande Fratello Vip Party, Giulia Salemi ha infatti rivelato di essere stata bloccata su Instagram niente meno che dall’interprete di Mi sono innamorato di tuo marito. L’ex gieffina ha inoltre raccontato di aver provato nelle ultime settimane a cercare il profilo di Malgioglio, ma si è appunto accorta del blocco.

MA COME MALGIOGLIO HA BLOCCATO GIULIA NO VABBÈ FIRST REACTION SHOCK #gfvipparty #gfvip

— Sof🍷 (@lasofdeitweet) September 27, 2021