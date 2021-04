Dayane Mello, prima ospite del talk show interamente affidato all’influencer Giulia Salemi, ha rivolto all’ex gieffina una domanda “hot”.

L’influencer italo-persiana Giulia Salemi è stata uno dei personaggi più popolari della quinta edizione del Grande Fratello Vip: per questo motivo, le è stato affidato un talk show battezzato “Salotto Salemi”.

Giulia Salemi, la domanda “hot” di Dayane Mello a Salotto Salemi

Alle ore 19:00 di venerdì 16 aprile, il talk show interamente condotto dall’influencer Giulia Salemi “Salotto Salemi” ha debuttato su Mediaset Play. Una nuova puntata del programma verrà resa disponibile ogni venerdì per sei settimane attraverso la piattaforma streaming di proprietà della Mediaset.

In occasione della prima puntata, Salotto Salemi ha ospitato un’altra ex concorrente del GF Vip: Dayane Mello, che si è lasciata andare a confidenze e chiacchiere intime con l’ex coinquilina mentre quest’ultima le mostrava i suoi consigli di make-up.

In questo contesto, la modella sudamericana ha colto l’occasione per rivolgere una domanda estremamente personale all’influencer.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi aveva raccontato ai suoi compagni d’avventura di non essere mai riuscita a raggiungere l’orgasmo durante un rapporto sessuale, spiegando: “Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex.

Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate”.

Una simile dichiarazione aveva scatenato la curiosità dei fan e delle riviste di gossip, accendendo i riflettori sulla ragazza.

Nel corso della prima puntata di Salotto Salemi, Dayane Mello ha deciso di tornare sulla questione, domandando: “Sei riuscita ad arrivare all’orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo”.

L’inaspettata richiesta è stata gestita da Giulia Salemi con ironia e, rispondendo all’amica, ha ammesso: “Posso dirti che sì… the winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!”.