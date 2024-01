Guendalina Tavassi, il padre è ricoverato in terapia intensiva: cosa gli è successo? Come sta?

Ore difficili per Guendalina Tavassi. Suo padre ha avuto un malore e, trasportato in ospedale, è stato operato d’urgenza. L’uomo è attualmente in terapia intensiva e l’opinionista ha trovato la forza per aggiornare i fan.

Guendalina Tavassi: il padre ricoverato in terapia intensiva

Luciano Tavassi, padre di Guendalina ed Edoardo, ha avuto un malore. Trasportato in ospedale, è stato operato d’urgenza e poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La situazione è apparsa grave fin da subito, ma fortunatamente l’intervento è riuscito e tutto sembra far sperare per il meglio.

Le parole di Guendalina Tavassi

Via Instagram, Guendalina Tavassi ha raccontato:

“Oggi doveva essere la giornata degli abbracci. E io ho rischiato di dare l’ultimo al mio papà. Uno dei giorni più brutti della mia vita dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso. Scusatemi ma non riesco ancora a parlare. Però vi ringrazio e vi abbraccio da qui per tutto il vostro calore. Papà adesso è in terapia intensiva post operatoria. E grazie ai medici, veri Angeli sulla terra, è stato salvato stanotte”.

Anche Edoardo Tavassi rompe il silenzio

Dopo Guendalina, anche il fratello Edoardo Tavassi ha parlato delle condizioni di salute del padre. L’ex gieffino si è scusato con i fan per non aver fatto la live, ma ha spiegato di essere stato chiamato dal fratello che gli ha chiesto di correre in ospedale. Arrivato in nosocomio ha scoperto che suo papà rischiava la vita. Fortunatamente è andato tutto per il meglio e adesso può tirare un sospiro di sollievo.