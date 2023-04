I 50 anni di Gianni Sperti ed il suo "momento difficile"

Ha ammesso di non avere un carattere facile ed ha spiegato che a volte lui “fa il tonto” ma non è così e rimane ferito: i 50 anni di Gianni Sperti sono all’insegna del suo “momento difficile” e dopo aver ammesso di essere in terapia il ballerino spiega che la famiglia per lui è tutto. L’opinionista e ballerino è molto amato dal pubblico di Canale5 e la sua è una presenza fissa nel seguito Uomini e Donne di Maria De Filippi. Un uomo di successo dunque, ma non immune da momenti bui. Ne ha scritto in un post Instagram: “Passa il tempo, talmente in fretta che spesso non me ne accorgo. Ho vissuto questo pezzo di vita inseguendo le emozioni”.

I 50 anni “difficili” di Gianni Sperti

“Mi sono emozionato tutte le volte che ho danzato. Mi sono emozionato quando ho conosciuto le culture dei posti che ho visitato nei miei numerosi viaggi. Ho amato, solo due volte, ma, ho amato con la convinzione di aver dato tutto me stesso. Cerco la bellezza in ogni cosa. Non penso mai che qualcuno possa farmi del male, sono ingenuo inizialmente, poi però mi sveglio. Ho vissuto alti e bassi, come tutti, ma, quello che ho vissuto realmente non l’ho mai reso pubblico”.

“Sono stato nel buio più profondo”

Poi l’ammissione di Gianni: “Sono stato nel buio più profondo che mi ha segnato e da cui ne ho tratto insegnamento. Ho vissuto anche tanti momenti di gioia che sono e resteranno per sempre nel mio cuore. Sono decisamente una persona fortunata: ho una famiglia che mi ama e che amo al di sopra di ogni cosa, ho persone intorno a me che mi vogliono tanto bene anche se spesso non me ne accorgo perché la mia mente si distrae”.