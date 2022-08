Uomini e Donne, Ida Platano ricoverata in ospedale: la dama ammette che non sta bene.

Ore difficili per Ida Platano, che è stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale. La dama del trono Over di Uomini e Donne si è mostrata ai fan direttamente dal nosocomoio della sua città, ammettendo che non si sente per niente bene.

Cosa le succede?

Uomini e Donne: Ida Platano in ospedale

Con una stringata Instagram Stories, Ida Platano ha rivelato ai fan di essere ricoverata in ospedale. La dama del trono Over di Uomini e Donne si è mostrata sul lettino del nosocomio, con il classico braccialetto che gli inferimieri applicano al braccio al momento dell’accettazione.

Le parole di Ida Platano

Ida ha dichiarato:

“Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene… passerà. Tornerò presto un abbraccio”.

Dopo questa breve Instagram Stories, la Platano è sparita dal mondo virtuale. I fan, gli stessi che la seguono con affetto dal suo primo ingresso a Uomini e Donne, sono andati in panico.

Come sta Ida Platano?

Al momento, Ida non è ancora tornata sui social, per cui non sappiamo quali siano le sue condizioni di salute. Nessun segnale neanche dall’amica Gemma Galgani, che nelle ultime ore aveva condiviso una foto di un aereo, immagine che fa ipotizzare una vacanza in corso.