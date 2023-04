Il presidente della FIFA Infantino sta con Lukaku: "No al razzismo"

Non cessa la solidarietà dopo lo sconcio in Coppa Italia ed il presidente della FIFA Gianni Infantino sta con Romelu Lukaku: “No al razzismo”. Su Instagram Infantino ha pubblicato una storia inequivocabile: “Nel calcio non c’è posto per esso o per qualsiasi forma di discriminazione. Insomma, al di là del fischio finale della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter terminata 1-1 non cessa l’effetto di quello che quel match ha offerto fuori dal gioco.

Infantino sta con Lukaku: “No al razzismo”

E dopo l’ennesimo caso di razzismo che ha coinvolto il calcio italiano il presidente della FIFA Gianni Infantino si è schierato al fianco di Romelu Lukaku. In una storia pubblicata su Instagram il lui ha voluto ribadire il suo no al razzismo: “Nel calcio non c’è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus a Torino il 4 aprile.

“Sostenere le vittime di questi abusi”

E ancora, in chiosa netta: “La FIFA e il sottoscritto siamo al fianco di Romelu Lukaku, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia sofferto di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione. Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili puniti severamente da tutte le autorità”.