Imbarazzo per la Royal Family: Re Carlo III sgrida in pubblico Camilla

Re Carlo III e la consorte Camilla sono stati ripresi in pubblico. Il sovrano ha sgridato in pubblico la consorte.

Un piccolo momento di tensione tra i due sovrani Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla è stato ripreso dalle telecamere.

È successo a Wrexham, in Galles dove Carlo e Camilla si trovavano per un viaggio. Stando a quanto emerge da un video pubblicato anche dalla testata estera “Independent”, Re Carlo ha sgridato la sua consorte in quanto quest’ultima sarebbe rimasta indietro. Le immagini sono diventate nel giro di poco tempo virali

Re Carlo riprende Camilla in pubblico: “Possiamo riaverla indietro?”

La coppia reale britannica si era recata nella cittadina gallese per incontrare la squadra del Wrexham AFC e i due attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Proprio mentre si stavano dirigendo verso la Chiesa di St. Giles, Re Carlo si sarebbe innervosito con la moglie, il tutto mentre erano intenti a salutare le persone che erano venute appositamente per vederli e rendere loro omaggio.

È stato a quel punto che Re Carlo si è rivolto alle guardie e ha affermato: “Possiamo provare a riaverla vicino? Per favore dobbiamo andare, stavo cercando di aspettarla ma lei continua”.

Spedita la prima Cartolina di Re Carlo e di Camilla

Nel frattempo a circa 750 persone è stata inviata la prima cartolina di Re Carlo e della Regina Camilla. Nella cartolina sono stati scritti gli auguri di buon Natale: “Vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo” . La foto che ritrae i due sovrani è stata scattata pochi giorni prima che la Regina Elisabetta spirasse.