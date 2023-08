In piazza Colonna, a Roma, si è verificato un incidente che poteva culminare in tragedia quando un pezzo di ardesia è crollato, colpendo un bimbo. Il piccolo è stato soccorso e portato in ospedale: non è in pericolo di vita.

Incidente in piazza Colonna a Roma, bimbo ferito dal crollo di un cornicione

Un bimbo polacco di 10 anni è rimasto ferito: il piccolo è stato colpito da un pezzo di cornicione caduto da un palazzo in piazza Colonna, nel centro di Roma, proprio di fronte a Palazzo Chigi. L’incidente si è consumato nel primo pomeriggio di domenica 6 agosto.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il bambino era con i genitori all’angolo con via del Corso, dinanzi a un negozio della Tim. Dopo essere rimasto ferito, è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Bambino Gesù con un’ambulanza. Al momento, è in osservazione. È certo, tuttavia, che non si trovi in pericolo di vita.

Zona transennata

Sul luogo dell’incidente, oltre ai paramedici, si sono recati i vigili del fuoco per un sopralluogo. Gli uomini del 115, inoltre, hanno messo in sicurezza il tetto del palazzo in attesa che vengano condotte ulteriori verifiche sulla stabilità dell’edificio dal quale si è staccato il pezzo di ardesia che ha colpito il minorenne. L’area è stata transennata.

“Il bambino non ha mai perso conoscenza, urlava e si disperava e perdeva sangue dalla testa. Poi è arrivata l’ambulanza”. A riferirlo è stato l’edicolante che si trova all’angolo con piazza Colonna.