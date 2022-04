Isabella Ricci demolisce Gemma Galgani: l'ex dama torinese esiste per ricordare alle donne ciò che non devono essere.

Isabella Ricci non fa più parte del parterre di Uomini e Donne, che ha lasciato insieme al cavaliere Fabio Mantovani, ma segue ancora il programma. In una recente intervista, la dama ha letteralmente demolito la rivale Gemma Galgani.

Isabella Ricci demolisce Gemma Galgani

Intervistata dal settimanale Nuovo, Isabella Ricci ha affossato ancora una volta la rivale Gemma Galgani. Anche se non condividono più lo studio di Uomini e Donne, l’antipatia che provano l’una per l’altra è ancora in piedi. Mentre Isabella sta per sposare Fabio Mantovani, Gemma è ancora nel salotto di Maria De Filippi, alla disperata ricerca dell’uomo della sua vita. La Ricci, però, non ha alcun dubbio: difficilmente la dama torinese troverà un fidanzato.

Le parole di Isabella Ricci

Isabella, senza peli sulla lingua, ha dichiarato:

“Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata”.

La Ricci ha sottolineato che le parole che la Galgani le ha rivolto a Uomini e Donne non l’hanno mai ferita, ma ha comunque ammesso che non riesce a giudicarla in modo carino.

Il consiglio a Gemma Galgani

Isabella, che a breve sposerà Fabio, si sente sentimentalmente appagata come mai stata prima. Da quando ha lasciato Uomini e Donne ha dormito senza il suo compagno solo per tre notti e non vede l’ora di diventare sua moglie. Spera che Gemma possa avere un destino roseo come il suo? La Ricci non sa cosa augurarle, ma le ha lanciato una specie di consiglio: