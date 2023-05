Fabio Ricci dei Jalisse si è scagliato contro la nomination ricevuta dal neoleader de L’Isola dei Famosi Marco Mazzoli. Commentando quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del reality, l’artista ha ammesso di non aver accettato né compreso le motivazioni che hanno spinto il naufrago a fare il suo nome.

I naufraghi in nomination dopo la quinta puntata dello show

I naufragi in nomination a L’Isola dei Famosi per la settimana corrente sono Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse. Il primo nome è stato deciso dal gruppo, dopo essere risultato il più votato durante la puntata andata in onda lunedì 15 maggio. Gli altri due nomi, invece, sono stati scelti da Marco Mazzoli, leader della settimana del reality show. La nomination dei due concorrenti indicati da Mazzoli, tuttavia, non sembra essere stata gradita da tutto il gruppo né tantomeno dai diretti interessati.

Per quanto riguarda la Camassa, alla fine della quinta puntata del format, la naufraga e il leader hanno avuto un confronto sulla nomination durante il daytime di martedì 16 maggio. In questa circostanza, Mazzoli si è scusato per aver fatto il nome della compagna e ha spiegato: “L’ho nominata per una strategia di Paolo, dobbiamo mandare via i più forti”.

La donna non solo ha capito le intenzioni di Marco e non si è infastidita ma ha anche ammesso che, al suo posto, avrebbe operato le medesime scelte. “Anche io avrei fatto la stessa cosa, da una parte mi fa piacere perché significa che hanno iniziato a giocare. Anche io farò qualche strategia e voterò i più forti”, ha ammesso.

Isola dei Famosi, Fabio Ricci dei Jalisse contro la nomination da Mazzoli: “Rifiuto la motivazione”

Musica diversa per quanto riguarda Fabio Ricci dei Jalisse. Al naufrago, infatti, non è proprio andata già la nomination di Mazzoli e ha ammesso di averne avuto sentore. Era convinto, infatti, che i battibecchi che durante la scorsa settimana li avevano visti protagonisti fossero ormai stati dimenticati.

“Non abbiamo avuto una discussione, l’avevamo chiarita e mi hai detto scusa, ora ti conosco meglio. La motivazione non l’accetto tanto, sicuramente non me lo aspettavo”, ha detto. Poi ha ammesso di aver capito che il conduttore radiofonico sia molto più dedito alle strategie rispetto a quanto credesse. “Marco lo vedo diverso, non mi è piaciuta la strumentalizzazione, l’attacco che ha fatto Paolo”, ha dichiarato, segnando di fatto una netta rottura con il neoleader.