Jane Fonda annuncia: “Ho un cancro, è trattabile e sono privilegiata”

Jane Fonda ha reso noto di aver avviato la chemioterapia dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro: l'annuncio sui profili social.

L’attrice e attivista americana Jane Fonda ha annunciato di avere un cancro e aver avviato la chemioterapia. Già nel 2010 le era stato diagnosticato un tumore al seno e nel 2017 era stata operata per un cancro della pelle.

Jane Fonda annuncia di avere un cancro

“Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere con voi“. Così la donna ha reso noto la diagnosi di un linfoma non-Hodgkin dicendosi ottimista sulla possibilità di guarigione e denunciando le disuguaglianze nell’accesso alle cure sanitarie negli Stati Uniti. “Questo è un cancro molto trattabile a cui l’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata. Lo sono anche perché ho un’assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti.

Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata per questo“, ha evidenziato.

Quasi ogni famiglia in America, ha continuato, ha infatti avuto a che fare con la malattia in un modo o nell’altro e troppe persone non possono permettersi la qualità del servizio sanitario che lei sta ricevendo.

Il messaggi sull’ambiente e sulle elezioni di mid-term

Nel suo messaggio, l’attrice e modella ha colto anche l’occasione per sottolineare il ruolo dei combustibili fossili e dei pesticidi nel cancro: “Ho sei mesi di chemioterapia, sto reagendo alle cure molto bene e, credetemi, non lascerò che tutto ciò interferisca con il mio attivismo per il clima“.

Infine una dichiarazione sulle imminenti elezioni di medio termine: “Si stanno avvicinando e avranno conseguenze di vasta portata. Potete contare su di me per accompagnarvi nella crescita del nostro esercito di campioni del clima“.