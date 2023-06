Jennifer Aniston si è mostrata sui social con i capelli bianchi. Anche l’attrice ha detto basta alle tinte, lasciando che la sua chioma segua i dettami di madre natura.

Jennifer Aniston si mostra con i capelli bianchi

Dopo Andie MacDowell e la regina Letizia di Spagna, giusto per fare due nomi, anche Jennifer Aniston ha deciso di dire addio alle tinte. L’attrice, con un video pubblicato su Instagram, ha sfoggiato una chioma in cui è ben evidente la ricrescita. D’altronde, da qualche tempo a questa parte, i capelli bianchi non sono più un tabù e in tanti scelgono di lasciarli al naturale.

Anche Jennifer Aniston dice addio alle tinte

E’ bene sottolineare che Jennifer Aniston non ha annunciato via social il suo cambio look. L’attrice ha condiviso un video in cui pubblicizza un prodotto per la cura dei capelli e i fan hanno immediatamente notato la ricrescita. Ovviamente, la sua chioma non è completamente bianca. I primi fili argento sono soprattutto sull’attaccatura.

La reazione dei fan

Piuttosto che concentrarsi sul prodotto sponsorizzato da Jennifer Aniston, i fan si sono soffermati sui capelli bianchi. Qualcuno sostiene che sia un semplice gioco di luce, per cui l’attrice non avrebbe detto addio alla tinta. Tanti altri, invece, si sono complimentati con lei per la scelta.