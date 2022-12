Jennifer Lopez svela il suo segreto di bellezza: "Mai ricorsa al botox"

Jennifer Lopez, 53 candeline all’attivo, è ancora una bellissima donna.

La sua pelle è perfetta e non è merito del botox. La cantante e attrice ha confessato che il suo segreto di bellezza è la skincare quotidiana.

Jennifer Lopez non ha mai fatto ricorso al botox

Non solo un corpo invidiabile, ma anche una pelle perfetta. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, icona mondiale di bellezza. Nonostante lo scorrere del tempo, l’attrice e cantante continua a riscuotere un enorme successo. Che si presenti truccata o al naturale, JLo è una dea e, per sua stessa ammissione, non è merito del botox.

“Ad oggi, non sono mai ricorsa al botox. Non sono quel tipo di persona. Non ho nulla contro le persone che lo fanno, solo che non fa per me“, ha confessato la Lopez.

Qual è il segreto di bellezza di Jennifer Lopez?

Senza l’aiuto del botox, come fa Jennifer ad avere una pelle perfetta a 53 anni? Semplice, è merito della skincare quotidiana. La Lopez utilizza mattino e sera i prodotti della sua linea di cosmetici e non rinuncia mai a questa routine.

I passaggi/prodotti fondamentai sono quattro: pulizia profonda, siero, protezione solare e contorno occhi.

La skincare quotidiana è fondamentale

Jennifer Lopez deterge accuratamente il volto, poi al siero, da lei definito “vitamine per il viso“. Ha ammesso: “Mi piace pensare che sia come prendere le vitamine, come prima cosa al mattino“. Aspetta che il siero si assorba e passa alla protezione solare, definita il suo più grande segreto di bellezza.

Infine, utilizza la crema contorno occhi e la beauty routine è compiuta. Ovviamente, è fondamentale nutrire “la mente e l’anima“.