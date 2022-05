Kailia Posey è morta: la star di Toddlers & Tiaras aveva soltanto 16 anni e si è tolta la vita impiccandosi ad un albero.

Una morte tragica, che nessuno si aspettava. Stiamo parlando di Kailia Posey, deceduta a soli 16 anni dopo aver compiuto un gesto estremo. La ragazza, diventata famosa grazie al reality Toddlers & Tiaras, è stata ritrovata in un parco di Washington, non lontano dalla sua abitazione.

Kailia Posey è morta

Kailia Posey, star del reality Toddlers & Tiaras, è morta all’età di 16 anni. Lo scorso 2 maggio, la famiglia ha reso pubblica una nota stampa in cui annunciava il suo decesso. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato in un parco statale di Washington, vicino alla casa in cuiabitava con i genitori. Stando a quanto sostiene il The Sun, Kailia si è uccisa impiccandosi ad un albero.

La decisione di togliersi la vita

Secondo i media locali, Kailia Posey ha deciso di togliersi la vita pianificando fin nei minimi dettagli il suo ultimo gesto. La reginetta di bellezza, fino al giorno del ritrovamento del suo corpo, non aveva mai fatto intendere che qualcosa non andasse. Eppure, aveva scelto con attenzione il luogo dove suicidarsi e l’ora in cui avrebbe detto addio al mondo intero. L’ultimo post di Kailia condiviso su TikTok la vede felice, mentre prepara il ballo scolastico insieme alla sua migliore amica.

Le parole della madre di Kailia Posey

La madre di Kailia Posey, tramite il suo profilo Facebook, ha scritto:

“Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n’è andata. Per favore lasciateci nella nostra privacy mentre piangiamo la morte di Kailia. La mia bambina per sempre”.

La sua migliore amica, invece, ha commentato così la sua morte: “Sto ancora aspettando che il mio telefono squilli e che tu mi dica che stai bene“.