Karina Cascella ha commentato l’arrivo di Ida Platano a Uomini e Donne come nuova tronista. L’ex opinionista non ha potuto fare a meno di sganciare una frecciatina alla parrucchiera.

Karina Cascella lancia una frecciatina a Ida Platano

Via social, Karina Cascella ha commentato la nuova avventura a Uomini e Donne di Ida Platano. Così come i telespettatori, anche l’opinionista è rimasta sconvolta. Non si aspettava di vederla sul trono, specialmente a distanza di poche settimane dalla rottura con Alessandro Vicinanza.

La frecciatina di Karina Cascella

Karina, commentando Ida Platano a Uomini e Donne, ha esclamato:

“In realtà sono rimasta scioccata quando ho saputo questa cosa. Sono venuti da me al Metambre (il suo ristorante, ndr) poco tempo fa ed erano super carini. Al di là di ogni cosa televisiva o no, io proprio non capirò mai come fanno alcune donne a lasciarsi con un uomo e a rimettersi in gioco in così breve tempo. Cioè, meglio per loro eh… Forse sono fatta male io non so a questo punto. Però diamine, un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no?”.

L’annuncio di Ida Platano come nuova tronista di Uomini e Donne

Così come Karina Cascella, quasi tutti i fan di Uomini e Donne sono rimasti sconvolti dall’annuncio di Ida come nuova tronista. La Platano, dal canto suo, ha annunciato così la sua avventura nel programma mariano: