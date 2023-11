Kledi Kadiu è tornato a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi. E’ grazie alla conduttrice se lui è diventato un personaggio del mondo dello spettacolo, dettaglio che ha fatto nascere un chiacchiericcio su una presunta storia d’amore clandestina tra i due. Qual è la verità?

Kledi Kadiu: la verità sulla storia con Maria De Filippi

Dopo aver lavorato ad Amici, C’è Posta per te, Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show, Kledi Kadiu ha cambiato vita. Il ballerino professionista ha aperto diverse scuole in tutta Italia, si è sposato e vive a Rimini. Qualche volta torna in tv, come ospite di format sia Rai che Mediaset, ma non è più il suo impegno principale. Negli ultimi tempi, è riapparso anche ad Amici e il chiacchiericcio su una presunta storia d’amore con Maria De Filippi è tornato in auge. Qual è la verità?

Le parole di Kledi su Maria

Kledi ha ammesso che sia lui che Maria erano a conoscenza del chiacchiericcio su di loro. Ha dichiarato:

“Ovviamente non è vero proprio nulla. Si dice che abbia avuto una storia con lei. Sì, entrambi sapevamo di queste voci assurde. Ci ridevamo insieme”.

Sia Kadiu che la De Filippi sapevano del chiacchiericcio su una presunta relazione tra loro e ci ridevano su.

Kledi Kadiu e Maria De Filippi: i rapporti oggi

Oggi, a distanza di tanti anni dalla loro collaborazione professionale, Kledi e Maria sono ancora in ottimi rapporti. Kadiu ha ammesso:

“Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa ed è pignola”.

