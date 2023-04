L’inchiesta plusvalenze si allarga: nel mirino cessioni per Udinese e Bologna, con la La Procura friulana che ha recepito in queste ore gli atti da quella di Torino ed è pronta ad indagare. Ma che accade? Che continua ad allargarsi l’inchiesta sulle plusvalenze e le maglie delle verifiche sono giunte in Friuli e in Emilia. Da quanto si apprende su Open il procuratore di Udine Massimo Lia ha comunicato di aver ricevuto gli atti da Torino e che sono in corso “le dovute valutazioni nel massimo riserbo”.

L’inchiesta plusvalenze si allarga

Il requirente non ha aggiunto altro e si è limitato a dire che si riservano “di fare qualsiasi altra comunicazione a tempo debito”. Dal canto suo la Procura di Torino ha acceso i riflettori su una operazione: quella che aveva condotto il centrocampista juventino Rolando Mandragora all’Udinese, con un diritto di riacquisto. Idem per la cessione del centrocampista friulano Mattia Compagnon alla Juventus Under 23.

A Bologna esplode il caso Orsolini

E trema anche Bologna, lì la procura si è mossa in ordine all’operazione dietro Riccardo Orsolini, il giocatore prelevato dalla Juventus e trasferito al Bologna per 15 milioni di euro dopo 18 mesi in prestito ai rossoblu. Qualche giorno fa poi fa è stata perquisita la sede della Roma, e l’attuale ed ex presidente del club risultano indagati per un’inchiesta sulla compravendita di giocatori. Su cosa si indaga? Tra gli altri sui trasferimenti di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola.