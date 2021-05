L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: “Ma quanto ci vuole? I nostri potenti mezzi…”

Nel corso della quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Venerdì 7 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la quindicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la conduttrice che si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate di certo inosservate.

Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, la quindicesima puntata de L’Isola

La conduttrice ha dato il via alla quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un outfit che non è passato di certo inosservato.

Fin da subito ha preannunciato una serata particolarmente “ricca di avvenimenti” e in effetti così è stato.

Ha ricordato che Ubaldo, in seguito ad un consiglio medico, ha dovuto abbandonare il gioco. In seguito la conduttrice ha salutato gli opinionisti e alcuni ex naufraghi presenti in studio, tra cui Elisa Isoardi e Drusilla Gucci.

Ilary Blasi, la prova leader e la moviola

Sempre nel corso della quindicesima puntata, la conduttrice, in collegamento con Playa Palapa, ha introdotto la prova leader, alla quale non hanno preso parte i tre concorrenti al televoto e Fariba.

Proprio introducendo questa sfida, la conduttrice si è resa protagonista di una prima piccola gaffe. Soffermandosi sulla Kostner, infatti, ha chiesto: “Ma in che squadra è Isolde? Non mi ricordo…”.

Ma non solo, l’esito della prova non è stato molto chiaro, finendo così per ricorrere alla moviola. In questo modo, infatti, è stato possibile decretare chi fossero i due vincitori della sfida, che poco dopo si sarebbero affrontati per conquistare il titolo di leader salvador. Il filmato, però, è tornato ad arrivare, e per questo la conduttrice ha affermato: “Ma quanto ci vuole? Mamma mia, i nostri potenti mezzi...”.

Ilary Blasi, leader salvador

Alla fine a vincere sono stati Andrea e Isolde. I due naufraghi si sono quindi dovuti affrontare per aggiudicarsi il titolo di leader salvador, conquistato proprio dalla Kostner. La naufraga è quindi stata chiamata a prendere parte alla “cerimonia in mare”, volta a scegliere chi mandare direttamente al televoto tra Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli. Alla fine la leader ha tagliato la corda della Tittocchia, mentre ha salvato Ciufoli.