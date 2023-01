L'orgoglio di Cosimo Matteucci dell'Ambulatorio popolare per l'opera della parrucchiera di Barletta che acconcia i capelli alle donne in difficoltà

La parrucchiera popolare che acconcia i capelli alle donne in difficoltà: Tiziana Manna è un esempio bellissimo di come aiutare il prossimo possa essere gratificante.

Lei opera per l’Ambulatorio Popolare di Barletta e taglia e mette in piega per le donne che non possono permetterselo. I media l’hanno definita “una storia di bene. E di bello”.

La parrucchiera popolare per le donne in difficoltà

Ed hanno ragione, nel riferirsi alla meravigliosa realtà dell’Ambulatorio Popolare di Barletta che è “riuscito nell’impresa di creare la parrucchiera popolare”. Lo spiega alla Gazzetta del Mezzogiorno il presidente Cosimo Matteucci: “Ci stavamo lavorando da tempo e finalmente, grazie al nuovo locale e soprattutto grazie alla disponibilità di una straordinaria professionista come Tiziana Manna e sua figlia Elisa siamo riusciti a concretizzare questo sogno”.

E da giorni in Piazza Plebiscito 56 esiste la possibilità di “offrire gratuitamente il servizio di taglio e acconciatura della capigliatura alle donne delle fasce più fragili e deboli della comunità”.

Combattere la discriminazione: “Saranno belle”

Ha spiegato Matteucci: “Così saranno belle, sì belle, perché la discriminazione e l’emarginazione sociale ed economica può e deve essere combattuta anche così” E chi le farà belle? Tiziana, da sempre parrucchiera con la sua attività a Barletta, che “ha provato un brivido particolare quando ha offerto la sua professionalità ad una meravigliosa donna che si è rivolta all’Ambulatorio”.