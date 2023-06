Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 649 persone in 24 ore

Giovedì 22 giugno il totale giornaliero di migranti sbarcati sull'isola siciliana ammonta a 649: a essi si aggiungono all'alba dell'indomani 249 persone per un totale di circa 900 arrivi in ventiquattro ore

Lampedusa straborda. Tra le dieci e la mezzanotte di giovedì 22 giugno sono arrivate sull’isola 290 persone, per un totale giornaliero di diciotto sbarchi e 649 migranti. Si aggiungono poi altre sette imbarcazioni arrivate all’alba di venerdì 23 con a bordo 249 persone: l’hotspot di Contrada Imbriacola è occupato al momento da circa 900 ospiti.

Sbarchi senza tregua

Nella tarda serata di giovedì ci sono stati sia soccorsi in mare aperto che rintracci sulla terraferma: sono stati bloccati dai carabinieri sulla costa di Mare Morto 51 migranti, tra cui una donna, ed è stato sequestrato il natante di otto metri partito da Al Khoms (Libia). Sulle carrette soccorse al largo, c’erano invece in totale 290 migranti che hanno dichiarato di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Senegal e Tunisa. Sei i barchini soccorsi in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera: uno di essi con a bordo una cinquantina di migranti è riuscito ad arrivare direttamente al molo Favarolo.

Hotspot al collasso

La struttura ricettiva del porto di Lampedusa ospita da tempo numeri che superano enormemente le quantità di persone per cui è stata pensata. La gestione degli sbarchi è oramai fuori controllo, il collasso è iniziato da un pezzo e non manca molto a che si completi.