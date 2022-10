Le indiscrezioni sulla manovra del governo Meloni: il 75% sarà destinato alle bollette

Arrivano indiscrezioni sulla manovra del governo Meloni che ha intenzione di impegnare tre quarti dell'impegno per i problemi energetici dell'Italia

Le indiscrezioni sulla manovra del governo di Giorgia Meloni sono termometri diretto della cirsi: il 75% sarà destinato alle bollette e fonti dell’esecutivo spiegano che il pacchetto energia sarà di certo quello più sostanzioso. Secondo quelle notizie ufficiose la Legge di Bilancio ha in agenda interventi importanti sulle bollette per imprese e famiglie.

Le indiscrezioni sulla manovra del governo

Di quanto? Tre quarti delle risorse stanziate con il restante 25% impegnato per altre misure, “dalla flat tax alle pensioni”. Tempo ce n’è poco e la dote non è immensa, si parla di un cifra “compresa tra 10 e 21 miliardi”. C’è un elenco di priorità del governo da poco insediato e già alle prese con questioni cruciali: il pacchetto di aiuti per aiutare famiglie e imprese sul fronte del caro-energia.

Cuneo, pensioni ed extraprofitti “corretti”

Governo all’opera anche sul cuneo e sulle pensioni. In agenda anche una estensione dei beni primari con l’Iva ridotta al 5%, che “potrebbe comprendere i prodotti per l’infanzia come indica il programma di Fratelli d’Italia”. Cambierà anche la norma sugli extraprofitti con due correttivi: modificare la base imponibile oppure alzare la percentuale (ora al 25%) del prelievo. Il tetto al contante poi dovrebbe attestarsi a 5mila euro.