Levante ha deciso di annullare la data del suo concerto a Firenze a causa di un lutto. La cantante ha detto pubblicamente addio ad un membro del suo staff.

Levante, annullata la data di Firenze per lutto

Levante ha annunciato sui social network di aver deciso di annullare la data del suo concerto a Firenze a causa di un lutto. “Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze. Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d’arte sta sentendo” ha spiegato Levante. “Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se n’è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre” ha aggiunto la cantante.

Levante, annullato concerto per lutto: la data verrà recuperata

Levante ha comunicato con queste sue parole la scomparsa di un membro del suo staff e il conseguente annullamento del concerto al Teatro Verdi. La data verrà recuperata il 27 aprile. “Vivo Concerti comunica che la data di questa sera del tour Opera Futura Live nei Teatri prevista al Teatro Verdi di Firenze è rimandata a sabato 27 aprile 2024, a causa dell’improvvisa scomparsa di un membro dello staff tecnico” si legge su una nota arrivata da Vivo Concerti, organizzatore del live.